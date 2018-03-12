الانتخابات العراقية والتطرف في سوريا والتجنيس بالبحرين

في برنامج بانوراما الليلة تشاهدون :

في الموضوع الاول .. سنستعرض المتغيرات التي نتجت عن الانتخابات التشريعية في العراق مقارنة مع نتائجها في انتخابات عام الفين وعشرة وتاثيراتها على شكل التحالفات المقبلة .

في الموضوع الثاني .. سنتابع المؤشرات الصادرة عن الجماعات المتطرفة الناشطة في الحرب السورية وسعيها لنقل تجاربها وانشطتها الى عواصم عربية وذلك بعد ظهور مقاتلين من جماعة داعش توعدوا بلدانهم بالويل والثبور .

واخيرا .. نسلط الضوء على سياسة التجنيس المتسارعة في مملكة البحرين حيث تشير التقارير الى ان السلطات بدأت بتوزيع الجنسية وجوازت السفر الوطنية على المئات من الاجانب الذين استقدموا من بلدان اسيوية وعربية لغرض احداث تغيير ديموغرافي في المملكة .