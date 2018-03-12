مقتل وإصابة 30 عنصرا من "داعش" شمالي بابل

وقال قائد شرطة محافظة بابل اللواء رياض الخيكاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية نفذت، في ساعة متقدمة من ليلة امس الاثنين ، عملية أمنية في منطقة صنيديج التابعة لناحية جرف الصخر (35 كم شمالي بابل) بالتنسيق مع قيادة عمليات بابل وبإسناد طيران الجيش، ما أسفر عن مقتل 13 من تنظيم داعش وإصابة 17 آخرين".

وأضاف الخيكاني أن "العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت أيضا عن حرق أربعة سيارات يستخدمها الإرهابيون، وحرق عشرة منازل كانت توفر ملاذا آمنا يستغله الإرهابيون".

يذكر أن محافظة بابل مركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد، تتمتع باستقرار نسبي إلا أن مناطق شمال المحافظة ما تزال تشهد حركة للمسلحين، الذين يقومون بين مدة وأخرى بأعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء.

