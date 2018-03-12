ليبيا : الفوضى الهدامة ...

مِنْ بنغازي حيث انطلقتْ شُعلةُ الثورةِ على القذافي، الثورةُ على المليشياتِ المُسَلحَة تسطع في الميدان.

اللواء خليفة حفتر أعْلنَ البَيَان الأوَّلَ قبلَ أشْهُر فيما وصفه الكَثِيرُونَ بالفـُقـَّاعَةِ عديمة الأثر.

فقاعة حفتر تحولت الى مَا أطلِقَ عليها عمليَّةُ الكرامة ، مِنْ بنغازي إلى طرابلس ، قـَلـَبَتِ التوَقعات.

انضمامُ عَناصِرَ من الجَيشِ الليبي ومن القواتِ الجوية لِحفتر غيَّرَ التوازنات وَالمُستقبلُ يُؤشّرُ على مزيدٍ مِنَ التطورات؟

فما الذي يَجري في ليبيا ؟

وما حَجمُ حَركةِ حفتر وأثرُها؟

ماذا بينه وبينَ الميليشيات؟

وهل تـَدْخلُ البلادُ في حربٍ أهليَّة؟

وما التداعياتُ المتوقعة على الحكومة والبرلمان؟

أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

مفتاح لملوم الأمين العام لحزب الوحدة والتنمية

حسن حويو عضو الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني