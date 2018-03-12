إرتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السعودية إلى 173 شخصا

ونقل موقع "راي اليوم" عن الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية قوله، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 537 مصاباً توفي منهم 173 شخصا.

وبين الوفيات شابة (28 عاما) في جدة وشاب (32 عاما) في تبوك وامرأة من الرياض في أواخر الستينات ورجل من جدة في أواسط الخمسينيات.

ويسبب هذا الفيروس التهابات في الرئتين مصحوبة بحمى وسعال وصعوبات في التنفس ويؤدي أيضاً إلى فشل في الكلى. وليس هناك حالياً أي لقاح ضد هذا الفيروس. وطلبت وزارة الصحة السعودية تعاون خمس شركات لإنتاج الادوية لإيجاد لقاح ضد الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بعد اجتماع طارئ حول كورونا أن لا ضرورة لإعلان حالة "طوارىء صحية عامة شاملة"، في غياب أدلة حول انتقال الفيروس بين البشر.

وأكدت المنظمة الأربعاء الماضي أن لجنة الطوارىء التي عقدت اجتماعها الرابع حول هذا المرض، اعتبرت "ان خطورة الوضع ارتفعت قياساً على تأثيرها على الصحة العامة".

ولفتت اللجنة إلى الارتفاع الكبير لعدد الحالات وضعف التدابير الوقائية والسيطرة على انتقال العدوى.

والسعودية هي البلد الأكثر إصابة في حين تم إحصاء حالات إصابة في بلدان عدة بينها الأردن ومصر ولبنان وأيضا الولايات المتحدة، لكن غالبية المصابين سافروا أو عملوا في السعودية مؤخرا.