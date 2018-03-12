سبيرز يهزم ثاندر في افتتاح نهائي القسم الغربي

ورغم هزيمته في أربع مواجهات جمعته بثاندر في الدور التمهيدي هذا الموسم سيطر سبيرز على مجريات اللعب ليتقدم 1-صفر على منافسه في سلسلة المباريات السبع بين الفريقين.

وسجل تيم دانكن 27 نقطة وأضاف زميله الارجنتني مانو جينوبيلي 18 نقطة مع سبيرز.وأنهى كيفن دورانت اللقاء برصيد 28 نقطة مع ثاندر فيما أضاف زميله راسل وستبروك 25 نقطة.

وأحرز كاوهي ليونارد وداني جرين 16 نقطة لكل منهما مع سبيرز وصيف بطل الدوري الموسم الماضي.

وافتقد ثاندر جهود سيرجي ايباكا الذي قد يغيب عن باقي الأدوار الاقصائية بسبب اصابة في ربلة الساق كان تعرض لها في الجولة الماضية أمام لوس انجليس كليبرز.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة على ملعب سبيرز في سان انطونيو غدا الأربعاء.