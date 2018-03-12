بدء أعمال حفر الأساس بملعب الوكرة

وقد بدأت هذه المرحلة التي تعتبر ثاني مراحل تشييد الملعب، بعد إرساء المناقصة الخاصة بأعمال الحفر.

وذكرت اللجنة في بيان لها انها "قد حرصت على أن يتضمن الاتفاق معايير العمال التي تتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية وتضمينها في كل العقود. كما أنها وضعت المبادئ التوجيهية الأساسية التي تكفل حماية حقوق العمال في كل مستويات التوظيف، من التعاقد وحتى العودة إلى الوطن".

وبدأت أعمال الحفر الرئيسة تمهيدا لوضع الأساسات في ايلول/سبتمبر المقبل. ومن المقرر ان تنتهي هذه المرحلة بحلول اذار/مارس 2015، فيما سيتم الإنتهاء من تشييد الملعب بالكامل عام 2018.

واضاف البيان: "ستحتوي المنطقة المحيطة بالملعب والتي تبلغ مساحتها 560 الف متر مربع تقريبا على العديد من المرافق التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى معيشة أهالي مدينة الوكرة، حيث تشتمل على مركز رياضي ومجتمعي يحتوي على العديد من المرافق الاجتماعية كحديقة ومسجد ومدرسة وفندق وصالة أفراح ومركز للتدريب المهني بالإضافة إلى محلات تجارية".



