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ايران: الشعب العراقي هو المنتصر الحقيقي في الانتخابات

ايران: الشعب العراقي هو المنتصر الحقيقي في الانتخابات
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠١٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم، الشعب العراقي بانه المنتصر الاساسي في مسار العملية السياسية للانتخابات العراقية.

وقالت افخم في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، ان الشعب العراقي استعرض في هذه الانتخابات جهده بعزم وتضامن وطني لتجاوز المشاكل وحل قضايا بلاده.

واضافت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية، ردا على سؤال صحفي ان جهود ابناء الشعب العراقي ومراجع الدين والحكومة والكيانات والاحزاب السياسية وجميع الذين شاركوا في المسيرة السياسية للانتخابات العراقية جديرة بالتقدير ونحن نعتبرها بانها هي المنتصرة في هذه الانتخابات.

واشارت افخم الى اجراء الانتخابات العراقية في موعدها وفق الاليات المحددة فيها واضافت، ان منافسة جيدة وسليمة قد جرت في الانتخابات العراقية وتم الاعلان عن نتائجها حسب الجدول الزمني المقرر، ما تعتبر عناصر ايجابية وبناءة في مسار الاجراء الناجح للانتخابات العراقية.

واكدت بان جمهورية ايران الاسلامية تأمل باستمرار الحكومة العراقية القادمة ومسار تشكيلها بالجهد والعزم الوطني للشعب العراقي واضافت، انه على جميع التيارات السياسية اتخاذ الخطى وفق الدستور العراقي وفي مسار التلاحم الوطني وبغية تحقيق مطالب وبرامج الشعب العراقي لنمو وازدهار بلدهم، والعمل على تشكيل حكومة شاملة توفر المستقبل المشرق والجيد للشعب العراقي.

 ايران مصممة على مواصلة المحادثات النووية

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية في ايران مصممة على مواصلة المحادثات النووية مع مجموعة 5+1 .

وقالت افخم في تصريح للمراسلين الثلاثاء ان لايران معارضين ومؤيدين حيال خوضها المحادثات مع الدول الست، ولكن رغم ذلك فانها مصممة على مواصلة المحادثات النووية.
واضافت ان المحادثات بين ايران والدول الست تطوي مسارها الطبيعي وان كانت تكتنفها صعوبة، مؤكدة ان  بعض التصريحات بشأن محادثات فيينا الاخيرة كانت متسرعة وغير دقيقة.
وصرحت بان محادثات فيينا كانت معقدة وجادة الا ان إيران عازمة على إنجاحها، وتابعت: قلنا منذ البداية ان المحادثات النووية معقدة جدا ولا يمكننا التنبؤ بما تؤول اليه كما أعلنا منذ البداية اننا مصممون على مواصلة المفاوضات على اساس الفوز- فوز وموقفنا لم يتغير.

وحول المحادثات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت افخم ان ايران تواصل هذه المحادثات  بشكل ايجابي.
وحول العلاقات الايرانية مع الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي قالت أفخم: نأمل ان يكون التعاون بين ايران ودول الخليج الفارسي يصب في مصلحة شعوب المنطقة مضيفة " نحن نخطط لترتيب زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى السعودية.

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