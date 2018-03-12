الأسرى الفلسطينيون بسجون الإحتلال يبدأون إضرابا شاملا عن الطعام

ويقبع في سجون الإحتلال الاسرائيلي حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال زياد أبو عين، وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية، إن الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية، بدأوا اليوم إضراباً عن الطعام، تضامناً مع رفاقهم الإداريين.

وأضاف أن السجون “تعيش حالة غليان في ظل تقاعس وتباطؤ مصلحة السجون في الاستجابة للأسرى الإداريين الذين يطالبون بوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تتنافى مع القانون الدولي”.

ولفت أبو عين إلى أن أوضاع الأسرى “تزاد سوءاً”، محذراً من عواقب “وقوع شهداء”.

وكانت الهيئة القيادية العليا للأسرى (غير حكومية)، قالت في بيان لها، يوم أمس، إن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية سيضربون اليوم الثلاثاء، عن الطعام،لمدة يوم واحد، تضامناً مع الأسرى الإداريين.

ويضرب نحو 165 أسيرا فلسطينيا إداريا عن الطعام، منهم 120 منذ 26 يوما، و20 منذ 24 يوما، فيما انضم 25 آخرون للإضراب عن الطعام الخميس الماضي، بالإضافة إلى إضراب عدد آخر من الأسرى المحكومين، لدعمهم، مطالبين بإلغاء قانون الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

ويمتنع الأسرى الذين يضربون ليوم واحد، عن تناول الطعام من الساعة الخامسة فجراً (02.00 تغ) وحتى الساعة الثامنة مساء (17.00 تغ)، ويتناولون فقط الماء، فيما يمتنع الأسرى المضربون بشكل مفتوح عن الطعام ويكتفون بتناول الماء والملح فقط.