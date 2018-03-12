ما هي الخطوط العامة للسياسة السكانية التي أصدرها قائد الثورة؟

واكد آية الله خامنئي في بيان اصدره في هذا الصدد بان ابلاغ الخطوط العامة للسياسة السكانية ياتي في ضوء اهمية قضية السكان في الاقتدار الوطني ونظرا لحيوية ونشاط وشبابية السكان في الوقت الراهن كفرصة وميزة متوفرة، وفي مسار التعويض عن انخفاض النمو السكاني والانجاب خلال الاعوام الماضية.

واضاف، انه نظرا للدور الايجابي لعنصر السكان في تقدم البلاد، فمن الواجب اعتماد خطط شاملة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتناسب مع السياسات السكانية، ومن الضروري ايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال بدقة وسرعة وقوة عبر التنسيق وتقسيم العمل بين اركان النظام والاجهزة المعنية ورفع تقارير عن نتائج الرصد المستمر لتنفيذ هذه السياسات.

واكد قائد الثورة الاسلامية على ازالة العقبات التي تعترض طريق الزواج وتوفير التسهيلات اللازمة لتشكيل الاسرة وانجاب الاطفال وخفض معدل سن الزواج ودعم الازواج الشباب وتعزيز امكانياتهم في توفير تكاليف المعيشة وتربية الجيل الصالح والفاعل.

كما لفت آية الله خامنئي الى ضرورة تخصيص التسهيلات المناسبة للامهات خاصة في فترة الحمل والرضاعة والتامين الاجتماعي لكلفة الولادة وعلاج عدم الانجاب وتعزيز المؤسسات والمنظمات الداعمة المعنية.

واكد قائد الثورة الاسلامية على ترسيخ اركان وديمومة الاسرة عبر تعديل وتكميل التوعية العامة حول اصالة ركن الاسرة وتربية الابناء مع التاكيد على المهارات الحياتية والتواصلية وتقديم الخدمات الاستشارية على اساس الثقافة والقيم الاسلامية - الايرانية وتطوير وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والعلاجية في مسار سلامة الانجاب.

ونوه سماحته الى اهمية ترويج وتاسيس نمط الحياة الاسلامية - الايرانية ومواجهة الجوانب غير السليمة لنمط الحياة الغربية.

واشار قائد الثورة ايضا الى رفع معدل طول العمر وتوفير الصحة والتغذية السليمة للسكان والحيلولة دون حدوث الظواهر الاجتماعية غير السليمة خاصة الادمان على المخدرات والحوادث والتلوثات البيئية والامراض.

كما اكد على عملية التثقيف لاحترام وتكريم المسنين وتوفير الظروف اللازمة لتامين صحتهم ورعايتهم في اطار الاسرة ووضع الاليات اللازمة للاستفادة من خبراتهم في المجالات المناسبة.

ولفت الى ضرورة المزيد من تفعيل طاقات السكان في سن العمل عبر التثقيف وتعديل وتقوية وموائمة الانظمة التربوية والتعليمية العامة وخلق فرص العمل الفنية - المهنية حسب حاجات المجتمع، بما يتلائم مع طاقاتهم ورغباتهم في مسار توفير فرص العمل المؤثرة والانتاجية.

واكد على الحفاظ على التواجد السكاني في القرى والمناطق الحدودية وقليلة السكان وانشاء مراكز سكانية جديدة خاصة في جزر وسواحل الخليج الفارسي وبحر عمان عبر توسيع شبكات البنى التحتية ودعم وتشجيع الاستثمارات وتوفير اجواء العمل بعائدات كافية.

ونوه الى ادارة الهجرة بما يتناسق مع السياسات العامة السكانية عبر صياغة وتنفيذ الاليات المناسبة، وكذلك تشجيع الرعايا الايرانيين المتواجدين في الخارج للحضور والاستثمار في البلاد والاستفادة من طاقاتهم وامكانياتهم، مؤكدا على تعزيز عناصر الهوية الوطنية (الايرانية - الاسلامية- الثورية) وتعزيز الوفاق والتضامن الاجتماعي في البلاد خاصة بين سكان الحدود والايرانيين في الخارج.

واكد آية الله خامنئي في الختام على الرصد المستمر للسياسات السكانية في الابعاد الكمية والنوعية عبر ايجاد اليات مناسبة وصياغة مؤشرات وطنية للتنمية البشرية وانجاز الابحاث السكانية والتنموية البشرية.