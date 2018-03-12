ونقل موقع "الحياة" عن هذا المسؤول إن الفريق الذي يضم أشخاصاً من ذوي الخبرة في التعامل مع حالات احتجاز الرهائن سينضم إلى الجهود الدولية في البحث عن الفتيات.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "ليست قوات للعمليات... هم فقط هناك لإسداء النصيحة".

ويستخدم الجيش الأميركي بالفعل طائرات استطلاع وطائرات من دون طيار في نيجيريا للبحث عن الفتيات بعدما أثار اختطافهن ضجة في أنحاء العالم مع تزايد الضغوط على الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان للتعامل مع المتمردين.

وقتلت "بوكو حرام" آلاف الأشخاص في حملتها لإقامة ما يسمي "دولة إسلامية" في شمال شرقي نيجيريا.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرسل الفريق قبل أسبوع بعد مناقشة الوضع مع جوناثان.

ويربط الكيان الاسرائيلي علاقات دفاعية ببعض الدول الأفريقية، وباعت طائرات استطلاع من دون طيار الى نيجيريا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أن الكيان الإسرائيلي الخارق للقوانين الدولية والمنتهك لحقوق الشعب الفلسطيني والغاصب لارضه والذي يحاصر غزة بناسها واطفالها ونسائها... يتحدث عن "الارهاب الوحشي"، ويريد تقديم المساعدة للبحث عن الفتيات المخطوفات، في الوقت الذي تغض السجون الإسرائيلية بالشباب الفلسطيني المختطف من قبل قوات الإحتلال!

