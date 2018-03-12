مقتل وإصابة 12جندياً عراقيا بكمين مسلح على طريق كركوك

وحسب موقع السومرية نيوز قال مدير الناحية طالب محمد، إن "مجموعة مسلحة تستقل سيارات حديثة نصبت كميناً مسلحاً، مساء اليوم، قرب منطقة المفتول على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك ضمن ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء الطوز (90 كم شرق تكريت)، هاجمت من خلاله مجموعة جنود كانوا متوجهين من بغداد الى كركوك، ما أسفر عن مقتل ثمانية منهم وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف محمد أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث".

وكان الجنود متوجهين لتمضية اجازاتهم مع عائلاتهم في وسط وجنوب العراق، وفقا للمصدر.

وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة "قتل ثلاثة جنود واصيب سبعة اشخاص بينهم اربعة جنود بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة".

واضاف ان "الهجوم استهدف حاجز تفتيش للجيش على الطريق الرئيسي شمال مدينة تكريت".

واكد طبيب في مستشفى تكريت حصيلة الضحايا .