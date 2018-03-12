تحديث تطبيق جيميل Gmail لنظام أندرويدAndroid

ويجلب الإصدار الجديد أيضا دعما محسنا للغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار، مثل العربية والفارسية، كما أنه يوفر للمستخدمين وصولا سريعا إلى قائمة الملاحة.

ومن المزايا الجديدة أيضا، ميزة شرح البريد المزعج، وهي تقدم رسالة للمستخدم توضح له السبب وراء وضع رسائل محددة في مجلد البريد المزعج.

ويتضمن التحديث الجديد ميزة عرض الصور تلقائيا، وإعداد "مجيب العطلات" من خلال قائمة الإعدادات، كما يمكن لمستخدمي الإصدار 4.4 "كيت كات" من نظام أندرويد طباعة رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات.

ويمكن لمستخدمي نظام تطبيق جيميل على نظام أندرويد تنزيل الإصدار الجديد من متجر جوجل بلاي.