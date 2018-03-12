بالصور : مطعم بالأردن تطهو فيه طعامك بنفسك

فكرة الأخوات الثلاث، كانت جريئة ومبتكرة، فهنّ يردن الحفاظ على التراث من خلال مطعمهن "بيت ستي" لتعليم جيل الشباب كيف يطهون الأكلات الشعبية القديمة على طريقة الأجداد.

وتقول مديرة المطعم ماريا حداد، إن الكثير من جيل الشباب لا يستطيع إعداد وجبات طعام صحية كالتي يطهونها جداتنا، ولهذا فكرنا في استقطابهم في محاولة منا الى إحياء أصالة مأكولاتنا التقليدية المتنوعة والصحية والغنية بتنوع مكوناتها، بطريقة طبخ الجدات لذلك أطلقنا اسم "بيت ستي" على مطعمنا.

وتقوم الفكرة على أساس أن يجتمع الأصدقاء في "بيت ستي"، وبعد أن يقرروا الوجبة التي يريدون أن يتعلموها ويتناولوها، يذهبون إلى سوق الخضار القريب من المكان بصحبة الطاهية أو مديرة المطعم ليتعلموا أفضل الطرق لانتقاء الخضار الطازجة، وبعد أن يتم تجهيز المواد وتنظيف الخضار بالطرق التقليدية، يبدأون بإعداد وجباتهم، كلا على حدة بعد أن يتعلموا طريقة التحضير والطهي.

وبجانب الطبق الرئيسي، يتعلم الزبائن كيفية إعداد السلطة والمقبلات والمخلالات وطبق من الحلوى، وكلها من وصفات مطبخ بلاد الشام.

ومن أشهر الأكلات التقليدية التي يتم تعليمها: "كوسى محشي وورق عنب و كفتة بالصينية و المقلوبة بأنواعها و المفتول و الفريكة بالدجاج و منزلة الباذنجان".

وبعد ان يقدم للزبائن بيت ستي خدمة تعليم فنون الطبخ العربي، يمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بالوجبة مع المناظر المطلة على مدينة عمان القديمة، التي كان يقطنها الأجداد والجدات، وعلى صوت أم كلثوم وعبق أنفاس الأراجيل، تمتد الجلسات ما بين الاصدقاء لساعات متأخرة من الليل وهم يجربون أطباقا صنعوها بأنفسهم.