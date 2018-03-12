بييلسا يوقع رسميا مع مرسيليا

كان مرسيليا اعلن عن تعيين بييلسا (58 عاما) رسميا مطلع ايار/مايو الماضي لخلافة المدرب الحالي جوزيه انيغو.وسبق لبييلسا ان اشرف على منتخبي الارجنتين وتشيلي وفريق بلاده نيولز اولد بويز الذي قاده الى 3 القاب في بداية التسعينات. وكان بييلسا تابع من المدرجات فوز مرسيليا على مونبلييه 3-2 في 11 نيسان/ابريل مع مساعده التشيلي دييغو رييس، ورشحه المراقبون حينذاك لان يصبح المدرب الجديد لمرسيليا. كما احرز بييلسا الميدالية الذهبية مع منتخب الارجنتين في اولمبياد اثينا عام 2004 ودرب اتليتك بلباو الاسباني وقاده الى المباراة النهائية للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2012 والتي خسرها امام اتليتكو مدريد صفر-3.

وكان انيغو قرر التخلي عن منصبه الذي تسلمه في كانون الاول/ديسمبر الماضي خلقا لايلي بوب الذي اقيل من مهامه بسبب النتائج السيئة للفريق.







