رانييري يترك موناكو رسميا

قال فاسيلييف في مؤتمر صحافي "بخصوص كلاوديو رانييري، أؤكد رحيله قريبا. إتخذنا قرارا بالانفصال قريبا" دون الكشف عن المدرب الذي سيخلفه.واضاف "اريد التنويه بكلاوديو رانييري الذي قام بعمل جيد جدا".

وقاد رانييري موناكو من الدرجة الثانية الى الاولى في الموسم الاول، والى وصافة الدوري هذا الموسم وبالتالي المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.وكان رحيل رانييري عن موناكو اعلن منذ اسابيع عدة وهو استلم مهامه عام 2012 حيث وقع على عقد ينتهي العام المقبل (2015). وتابع فاسيلييف: "قرار الانفصال كان صعبا خاصة عندما يتعلق الامر بتحقيق النتائج الجيدة جدا. ولكننا نعتقد اننا بحاجة الى دينامية جديدة في هذه المرحلة من مشروعنا".واكد المسؤول الروسي في موناكو ان قرار الانفصال "ليس رياضيا باستثناء كأس فرنسا حيث خيبنا الامال بالخروج من الدور نصف النهائي (امام غانغان) ولا بشريا لانني احترم كلاوديو رانييري كشخص، ولكننا لا نتقاسم على الارجح نفس الرؤية بخصوص تطوير النادي. نحن بحاجة الى افكار جديدة وتطوير فريقنا (...) نحن هنا على المدى الطويل وهناك رؤية للتطور. وفي هذا الموضوع هناك بعض الاختلافات".وتابع "هذا القرار تم اتخاذه قبل فترة قليلة".في المقابل، قال فاسيلييف انه لن يتمكن من "تأكيد اسم المدرب الجديد، لان هناك بعض التفاصيل التي يجب تسويتها".وحدد فاسيلييف نوعية المدرب الذي يحتاج اليه النادي بقوله: "نريد مدربا حديثا بامكانه ان يقدم لنا طرقا جديدة ولديه توجه هجومي من اجل إمتاع جماهيرنا (...) كما انه من المهم ايضا ان تكون له هوية متوسطية. كان من المهم التفكير في شخص لا يشكل تغيير نمط حياته وبلده مشكلة كبيرة بالنسبة اليه".وختم تصريحه قائلا "بخصوص شهرة المدرب الجديد، فتلك مسألة ثانوية". وبحسب وسائل اعلام مختلفة وبعض الصادر المقربة من نادي موناكو فان الاخير في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي ليوناردو جارديم (39 عاما) والذي قاد سبورتينغ لشبونة هذا الموسم.