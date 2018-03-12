يوفنتوس يؤكد بقاء كونتي

تحدث الكثيرون عن ان كونتي الذي قاد "السيدة العجوز" الى الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، سيترك منصبه في حال لم يحصل على الضمانات بشأن التعاقد مع لاعبين جدد الموسم المقبل بهدف تجنب الخروج من الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اوروبا كما حصل في 2014. لكن يوفنتوس اكد بان لاعبه السابق سيبقى في منصبه لموسم اخر على اقله من خلال جملة "موسم 2014-2015: المدرب انتونيو كونتي" دون ان يضيف اي تفاصيل اخرى.ويأتي تأكيد يوفنتوس ردا على التقارير التي اشارت الى امكانية تعاقده مع موناكو الفرنسي خلفا لمواطنه كلاوديو رانييري، علما بان المدرب نفسه المح بعد الفوز قبل اسبوعين على روما (1-صفر) في الدوري بان مشوار الاعوام الثلاثة التي امضاها مع "السيدة العجوز" قد ينتهي قريبا.وقال كونتي "اذا قرر انتونيو ان يسلك طريقا اخر، فهو سيقوم بذلك مع احترامه التام للنادي واللاعبين".ويركز كونتي على تحقيق النجاح القاري مع يوفنتوس الذي فرض هيمنته المحلية لكنه لم يذهب الموسم الماضي ابعد من الدور ربع النهائي لدوري الابطال، فيما خرج في الموسم المنصرم من الدور الاول وانتقل الى "يوروبا ليغ" حيث انتهى مشواره في نصف النهائي على يد بنفيكا البرتغالي وفشل بالتالي في خوض النهائي الذي اقيم على ملعبه وفاز به اشبيلية الاسباني.



