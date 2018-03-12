تايلاند تعتمد الحكم العسكري حتى عودة النظم

ودعا كافة المجموعات السياسية إلى التفاوض لحل الأزمة بطرق سلمية. وأشار إلى أن القوات المسلحة ستتعامل مع أولئك الذين يحاولون حل الخلافات باستخدام السلاح.

وقد تم فرض الحكم العسكري في تايلاند وفقا لقانون عام 1914. وأمر برايوت تشان اوتشا صباح اليوم الثلاثاء بإنشاء قيادة لضمان السلام والنظام. وهذه القيادة مسؤولة عن أجهزة الدولة العسكرية والمدنية كافة، على الرغم من الحفاظ على حالة الحكومة المؤقتة الحالية.

وقد حدت القيادة من نطاق المظاهرات السياسية في مواقع تجمعات معارضي ومؤيدي الحكومة، كما حظرت من عمل عشرات القنوات الفضائية من الجانبين. وتشير القيادة العسكرية إلى أن ذلك ليس انقلابا عسكريا.

