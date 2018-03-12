البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

مشعل يرى ان المصالحة الفلسطينية تدعم خيارالمقاومة

مشعل يرى ان المصالحة الفلسطينية تدعم خيارالمقاومة
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية ليست بديلا عن خيار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بل هي تعزيز ودعم لها.

وأضاف في كلمة بالعاصمة القطرية الدوحة بمناسبة الذكرى السادسة والستين للنكبة أن المصالحة الفلسطينية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى لإدارة القرار السياسي الفلسطيني، وبدونها لا يمكن المرور إلى الملفات الكبرى التي يقوم عليها تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال مشعل إن صفحة الانقسام الفلسطيني قد طويت وانتهت هذه الحقبة رغم العقبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حركة حماس سعت دوما للمصالحة والوفاق لكن جهودها كانت تصطدم بالتخريب الإسرائيلي والفيتو الأميركي والاشتراطات الدولية.

وشدد على أن التوصل إلى اتفاق المصالحة جاء بعد أن قدمت حماس تنازلات وتقاربت من حركة فتح، مشيرا إلى أن الحركة على استعداد لتقديم المزيد من التنازلات لكن فقط لصالح الشعب الفلسطيني وليس للاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشعل إن إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة هو تجديد لمسيرة المقاومة ويحول الاحتلال والتشريد إلى تحرير وعودة، مشددا على أن المقاومة لن تتوقف إلا بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين إلى أرضهم ووطنهم، وشدد على أن الاشتغال بالسياسة لا يمنع استمرار المقاومة، ولا تعارض بين السياسة والمقاومة.

وأضاف مشعل أن الفلسطينيون لن يرضوا بحكم ذاتي ولا دويلة ولا مشاريع اقتصادية أو انتعاش اقتصادي ولا تلويح بالتوطين هنا أو هناك، مشيرا إلى أن المسيرة تتطلب التحاما داخليا ووحدة وطنية ومقاومة وتحركا على المسرح الدولي.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لم يملوا من التحرك على المسرح الدولي رغم الخذلان منذ 66 عاما، وهو ما أدى إلى فضح إسرائيل حيث أصبحت شعوب العالم أكثر وعيا بحقيقتها القائمة على الإرهاب والاغتيال والقتل والتهجير والاستيطان والتمرد على القانون الدولي.

آخر الأخبار

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

الأکثر مشاهدة