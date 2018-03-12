نيجيريا تطالب بإدراج بوكو حرام ضمن المنظمات الارهابية

وتقدمت نيجيريا بهذا الطلب لدى لجنة العقوبات ضد القاعدة التي تتبع للمجلس، وسيدخل القرار الاممي حيز التنفيذ الخميس اذا لم يعترض عليه اي من الاعضاء الـ 15 لمجلس الامن.

والعقوبات التي تفرضها اللجنة تلحظ عموما تجميد ارصدة وحظرا على السلاح ومنع سفر.

وخطف متمردو بوكو حرام في منتصف نيسان/ابريل اكثر من 200 تلميذة في ولاية شيبوك بشمال شرق نيجيريا، كما اسفرت هجماتهم عن الاف القتلى منذ 2009.

وفرض عقوبات دولية على بوكو حرام كانت اوصى به قمة عقدت السبت في باريس برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وجمعت رؤساء نيجيريا وتشاد والكاميرون وبنين والنيجر اضافة الى ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي.