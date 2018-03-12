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هنية: نسلم الحكم طواعية لأجل وحدة الشعب الفلسطيني

هنية: نسلم الحكم طواعية لأجل وحدة الشعب الفلسطيني
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية أن حركته تسلم الحكم في قطاع غزة طواعية من أجل الشعب الفلسطيني ووحدته ومن أجل أن يتفرغ من الانقسام إلى الملفات الوطنية الكبيرة كالقدس والأسرى والعودة.

 

 وقال هنية في كلمة له خلال افتتاح مقر وزارة الأوقاف في غزة الثلاثاء:" نحاول أن نقدم نموذجاً حضارياً في التسلم والتسليم، ولا يمكن أن نقع في ذات الخطأ وأن نكرر ذات التجارب السيئة".

 وأضاف " نحن حضاريون في المنهج والسلوك والفكر، ونقدم بناء وفكر وقواعد تبنى عليها آمال الشعب والدولة، وهذا الاستلام والتسليم السلس ليس فقط للصور، ولكن مضمون عظيم نقدمه كمشروع حضاري طواعية من أجل شعبنا ووحدته".

 وشدد على أنهم يعملون من أجل الشعب، وأن كل ما قدموه من أجل هذه القضية وكرامة الانسان الفلسطيني ، وقال : " بحثنا في كل اتجاه من أجل نقدم لهذا الشعب، وحسبنا أن النوايا التي كانت تقف وراء الأعمال خالصة لوجه الله تعالى".

 وشدد على أنهم سيبقون خداماً للشعب من أي موقع، وقال :" سنمضي من حيث نكون خدام للشعب، وهذه هي رسالتنا الواضحة جداً من خلال افتتاح هذا المشروع، وربما هناك حكومات تحطم الاواني والمنجزات وتدمر كل شيء حتى تكون التبعات ثقيلة".

 من جهة أخرى، أكد هنية أنه لا يقبل أن يهان الشعب الفلسطيني في أي مكان في العالم، وأن القيادة المسئولة هي التي تحمي كرامة الشعب الكريم والذي يجب أن يظل كريماً.

 وشدد على أن الشعب لا يتسول على أبواب الأغنياء ، بل يدفع الدماء من أجل كرامته وكرامة الأمة، " فأي إنسان يقدم لهذا الشعب لا يمن عليه بل هو واجب عليه أن يقدم للذين يدافعون عن كرامة الأمة".

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