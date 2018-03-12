السجن 25 سنة لمرسل رسائل مسمومة لأوباما

حكمت محكمة مدينة أبردين في ولاية مسيسيبي الأمريكية على ايفيرت داتشك (41 سنة) بالسجن لمدة 25 سنة بعد إدانته بإرسال رسائل إلى الرئيس أوباما والسيناتور روجيرز ويكر وأحد قضاة الولاية، محتوية على مادة ريسين السامة جدا.

اعتقل داتشك في منزله بمدينة تيوبيلو يوم 27 أبريل/نيسان عام 2013 بعد أن اكتشف وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي آثار مادة ريسين السامة بقاعة الرياضة في المدرسة التي كان يعمل فيها كمدرب للفنون القتالية.

قرر داتشك في شهر يناير/كانون الثاني الماضي التعاون مع النيابة العامة واعترف بجريمته، ولولا ذلك لحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.