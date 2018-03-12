ارتفاع حصيلة التفجيرين في وسط نيجيريا الى 118 قتيلا

وقال محمد عبد السلام منسق الوكالة لفرانس برس ان "عدد الجثث حاليا هو 118"، لافتا الى امكان "وجود مزيد من الجثث تحت الانقاض" الناجمة عن التفجيرين.

واوضح عبد السلام ان 56 اخرين اصيبوا جراء التفجيرين اللذين نفذا بواسطة اليتين مفخختين الاولى شاحنة كبيرة والثانية شاحنة صغيرة.

وكانت حصيلة سابقة للشرطة في ولاية الهضبة التي جوس عاصمتها تحدثت عن مقتل 46 شخصا واصابة 45 اخرين.

وولاية الهضبة تشكل الحدود بين الجنوب والشمال في البلاد، وسبق ان شهدت اعمال عنف طائفية دامية فضلا عن هجمات لجماعة بوكو حرام المتشددة.

من جهة اخرى صوت اعضاء مجلس الشيوخ بالاجماع الثلاثاء كما فعل النواب الاسبوع الماضي على تمديد حالة الطوارى في ولايات يوبي واداماوا وبورنو (شمال شرق) على ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وهذا التدبير كان ساريا منذ عام في هذه الولايات. وفي ولاية بورنو خطفت جماعة بوكو حرام في منتصف نيسان/ابريل اكثر من مئتي تلميذة. واثارت عملية الخطف تعبئة دولية واسعة للافراج عنهن.

وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان الذي واجه انتقادات كثيرة لفساد ادارته وعجزه على انهاء التمرد، طلب تمديد حالة الطوارىء ستة اشهر اضافية بعد ان عبر عن قلقه على الضحايا المدنيين الذين يتزايد عددهم واصفا العنف في الولايات الثلاث ب"المخيف".

كما طلبت نيجيريا رسميا من مجلس الامن الدولي اضافة جماعة بوكو حرام المسلحة على قائمة المنظمات الارهابية التي تخضع لعقوبات بسبب صلاتها بتنظيم القاعدة.