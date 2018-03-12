بالفيديو؛ شخصيات دينية عربية تثني على نهج الامام الخميني الراحل

وفي تصريح لقناة العالم وصف علوي امين أحد علماء الازهر، الامام الخميني الراحل بـ"الرجل العظيم"، مؤكدا أنه نفع الامة الاسلامية بعلمه وعمله وأنه "إستطاع خلال فترات بسيطة من عمره أن يرفع رايات كثيرة.. أولها وحدة الأمة الإسلامية".

من جهته قال حمد علي العزي الناشط السياسي اليمني في تصريح لمراسل العالم؛ إن الامام الخميني قدس سره قام بالثورة الإسلامية في إيران وأحيا فيها شعار الجهاد ورفض الظلم والإستكبار في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن ثورة إيران الإسلامية أدت إلى إحياء القضية الفلسطينية، وجمع كلمة المسلمين على نصرة الفلسطينيين.

إلى ذلك إعتبر مؤسس ورئيس مركز بدر العلمي في اليمن المرتضى لن زيد المحطوري، ان "الإمام الخميني الراحل أسس ثورة إسلامية كبيرة رائعة... ولم نعرف إلى الأن أن الدولة الايرانية أتعبت المسلمين أو سببت الخراب في أي دولة قط... وهذا يدل على أن الامام الراحل كان صاحب نظرة شمولية تدعو إلى وحدة الامة الإسلامية".

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