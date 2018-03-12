تمديد فترة الاقتراع بسوريا 5 ساعات بسبب كثافة الحضور+صور

واصطف الآلاف من السوريين منذ الصباح للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين ابرزهم الرئيس الحالي بشار الاسد، وفق دستور عام 2012 الذي يحدد الأطر العامة لتولي رئاسة الجمهورية والشروط التي يجب توافرها بالمرشح للانتخابات.

وقد دعي 15 مليون ناخب للتصويت في هذه الانتخابات حيث استكلمت السلطات الاجراءات اللازمة لانجاح عملية الاقتراع، وستجري الانتخابات في جميع المحافظات باستثناء محافظة الرقة التي يسيطر عليها المسلحون، وقد وصل مراقبون من كندا وايرلندا وروسيا والصين وايران ومن دول اخرى الى دمشق لمتابعة سير الانتخابات.

وتوجه المئات من السوريين الى المعابر الحدودية اللبنانية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، فيما شهدت نقطة المصنع حركة عبور غير عادية وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

ونقلت وكالة سانا عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات قولها: ان الإقبال على مراكز الانتخاب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية كبير جداً وفاق كل التوقعات، مؤكدة أنها "لم تلاحظ وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية في محافظة دمشق".

وأوضحت اللجنة، أن أعضاء اللجنة قاموا بجولات ميدانية على عدد من المراكز الانتخابية في دمشق للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية بشكل قانوني، مؤكدة "عدم ورود أي شكوى من أي مركز انتخابي حول سير العملية الانتخابية".

ولفتت اللجنة إلى أنه تم توزيع 220 صندوقا إضافيا على المراكز الانتخابية في دمشق حتى الثالثة عصرا نتيجة الإقبال الكبير على الاقتراع.

وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار أنه لم تحدث أي اشكالات حتى الآن خلال عمليات الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الشعار في تصريح له خلال جولة اللجنة على عدد من المراكز الانتخابية في دمشق إن اللجنة ستلبي من خلال التنسيق والاتصال مع وزارة الداخلية طلبات المراكز من مغلفات وأوراق الاقتراع ومستمرة في جولاتها التفقدية حتى انتهاء موعد الانتخاب.