اعتقال 12 مطلوبا بتهمة الارهاب بالموصل ومقتل 18 بالفلوجة

وقال المصدر، ان "قوة من الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية نفذت، اليوم، عملية امنية في الجانب الايمن غربي الموصل، تمكنت خلالها من اعتقال 12 مطلوبا بتهمة الارهاب"، مبينا ان "القوة تمكنت خلال العملية من تفكيك سيارة مفخخة معدة للتفجير".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا الى ان "القوة اقتادت المعتقلين الى مركز امني للتحقيق معهم".

يذكر ان نينوى شهدت، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني بهجوم مسلح في حي المشراق شرقي الموصل، كما تم اعتقال سبعة مطلوبين بتهمة "الارهاب"، وضبط مخبأ للمتفجرات في منطقة القوسيات شمالي الموصل.

هذا وقتل 18 شخصا واصيب عشرات بجروح جراء قصف متكرر استهدف الثلاثاء مناطق متفرقة من الفلوجة بينها المستشفى في المدينة الواقعة غرب بغداد، حسبما افاد مصدر طبي.

وقال الطبيب احمد شامي رئيس الاطباء في مستشفى الفلوجة "قتل 18 شخصا واصيب 43 بجروح جراء قصف متكرر استهدف مناطق متفرقة بينها مستشفى مدينة الفلوجة" التي تبعد 60 كلم عن بغداد غربا.

واضاف ان "القصف استهدف عند منتصف النهار السوق الرئيسي ومبنى بلدية الفلوجة والمستشفى، وجميعها وسط المدينة". وقال شاهد عيان ان "السوق تعرضت لقصف ثم مبنى بلدية الفلوجة حيث تجمع العاملون لتسلم رواتبهم وبعدها مستشفى المدينة".

وكان الشامي قد اعلن السبت الماضي، ان 366 شخصا قتلوا واصيب 1493 في منطقة الفلوجة منذ بدء الازمة في هذه المدينة ومحافظة الانبار في نهاية كانون الاول/ديسمبر.

ولفت الى ان معظم القتلى مدنيون قضوا في قصف مركز للجيش يستهدف المدينة منذ اشهر.

ويسيطر مسلحون مما يسمى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) وآخرون ينتمون الى تنظيمات متطرفة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة ومناطق متفرقة في الرمادي المجاورة، وذلك فيما تواصل قوات الجيش تنفيذ عمليات لملاحقة المسلحين وتحرير المدينة.

وتشترك محافظة الانبار، كبرى مدنها الرمادي، بحدود تمتد لحوالى 300 كيلومتر مع سوريا .