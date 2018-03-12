اعلان السيسي رئيسا لمصر بنسبة 96،9 من الاصوات

وأكد المستشار أنور العاصي خلال مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فوز المشير عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على 23 مليونًا و 780 ألفًا و 104 ناخبًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضاف العاصي أن المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، حصل على 740 ألفًا و 304 أصوات بنسبة 3.05% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وتفوقت أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم على الأصوات التي حصل عليها حمدين صباحي، بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 ناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%.

وأعلن المشير عبدالفتاح السيسي خوضه الانتخابات الرئاسية في مارس 2014، ليصبح الرئيس الثامن لمصر، بعدما كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، وبعد ثورة "30 يونيو".

واضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة زللت كل الصعاب أمام المواطنين بالخارج لتسهيل عملية تصويتهم، وتم تمديد يوم إضافى نتيجة لتكدسهم الشديد أمام اللجان.

وأضاف العاصى "راقبنا الانتخابات فى الخارج بالصوت والصورة وحرصنا على ممارسة المواطن حقه فى الاقتراع، وواجهنا مشكلة تصويت الوافدين، ولم يكن أمامنا غير الطريقة التى أعلنا عليها تجنباً لبطلان التصويت، ووجدنا أن هناك استحالة لتصويت الوافدين فى ذات الوقت إلا أن يكونوا سجلوا رغباتهم فى المحافظات والاستحالة سببها تطلب بنية تحتية لشبكة تربط جميع لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، وتتجنب الأعطال، وعدم وجود إمكانية لذلك خاصة فى القرى والنجوع".