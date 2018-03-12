اليابان تتفوق على كوستاريكا وديا

كان المنتخب الياباني أنهى الشوط الاول متأخرا صفر-1، بعدما اهدر فرصا عدة للتسجيل. وافتتح قائد منتخب كوستاريكا لاعب ايندهوفن الهولندي براين رويز التسجيل (31) بعدما تخطى المدافع الياباني ياسويوكي كونو واخترقت تسديدته الشباك. غير ان لاعب الوسط ياسوهيتو اندو الذي دخل في الشوط الثاني نجح في ادراك التعادل لليابان (60).وسجل مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي شينجي كاغاوا هدف التقدم لليابان (80)، بعدما تعثر اثر استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه نجح في الحفاظ على توازنه ليودع الكرة في مرمى حارس كوستاريكا كيلور نافاس مانحا التقدم لفريقه 2-1.وسجل البديل يوشيرو كاكيتاني الذي دخل المباراة في الدقيقة 76 هدف الاطمئنان لمنتخب الساموراي في الوقت المحتسب بدل ضائع.وتلعب اليابان في نهائيات المونديال من 12 حزيران/يونيو الى 13 تموز/يوليو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا كولومبيا واليونان وساحل العاج.أما كوستاريكا فتلعب ضمن المجموعة الرابعة الى جانب ثلاثة ابطال عالم سابقين وهم ايطاليا والاوروغواي وانكلترا.



