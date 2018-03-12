هاشمي رفسنجاني: أمن ايران يعزز أمن المنطقة والعالم

واشار الشيخ هاشمي رفسنجاني لدى لقائه الثلاثاء وزير خارجية لوكسمبورغ الى التقرير الذي اصدرته مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعاون الايراني الكامل مع الوكالة وقال: رغم عملية التسييس التي تقوم بها بعض الدول في اطار اغراضها التهريجية فان الجمهورية الاسلامية في ايران تعارض ذاتيا نشر اسلحة الدمار الشامل.

واضاف، ان اي محاولة لتسوية القضايا السياسية الاقليمية بدون التعاون الايراني ستصل الى طريق مسدود، وان امن ايران يعزز الامن في المنطقة والعالم.

وصرح هاشمي رفسنجاني: على العالم ان يطمئن بان ايران لا تهدف من نشاطاتها النووية سوى اهداف سلمية وعلى العقلاء في العالم ان لا يقعوا تحت تأثير شيطنة المتشددين السياسيين والانظمة المختلقة والمزيفة.

وتابع: لو سادت اجواء منطقية على المحادثات النووية منطقية، فان الشعب الايراني الذي يمتلك حضارة وثقافة عريقة يرحب بالتعاون الدولي، مضيفاً ان هناك وثائق دامغة وملفات في المحاكم الاوروبية في اعطاء الدول الغربية الضوء الاخضر لصدّام والتعاون معه في امتلاك الاسلحة الكيمياوية.

واكد الشيخ رفسنجاني، ان المصابين الايرانيين بالاسلحة الكيمياوية لازالوا احياء ونسمع في بعض الاحيان استشهادهم جراء هذه الاسلحة، موضحاً ان الشعب الايراني ومن خلال تحليه بهذه المعنويات يعتبر اي محاولة لامتلاك اسلحة الدمار الشامل جريمة ضد الانسانية.

من جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن: ان جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وبتوجهات ايجابية تريد تسوية الموضوع النووي الايراني في ظل احترام حقوق الشعب الايراني والمجتمع الدولي.

واشار اسلبورن الى مكانة الاسلام والجمهورية الاسلامية الايرانية في اوروبا، داعيا الى رفع مستوى التعاون الاقليمي والدولي مع ايران. وقال: ان حكومة بلاده مستعدة للتعاون السياسي والاقتصادي لتسوية القضايا الثنائية مع ايران، مؤكدا انه من خلال التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي يمكن تسوية العديد من مشاكل الشرق الاوسط.