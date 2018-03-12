نيمار يقود البرازيل لاكتساح بنما برباعية قبل المونديال

وحقق منتخب البرازيل فوزه الثامن في إطار استعداداته للنهائيات التي تستضيفها بلاده من 12 يونيو إلى 13 يوليو.

ودفع مدرب البرازيل لويز فيليبي سكولاري بتشكيلة شبه أساسية ، وأسند شارة القائد إلى المدافع دافيد لويز المنتقل من تشلسي الإنجليزي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، في غياب تياجو سيلفا.

وغابت الهجمات البرازيلية المنسقة في ربع الساعة الاول بسبب غياب الأداء الجماعي، فيما كانت المبادرة الهجومية من جانب المنتخب البنمي المتواضع الذي دخل لاعبوه المنطقة البرازيلية أكثر من مرة دون تشكيل أي خطورة مباشرة على الحارس جوليو سيزار وافتقدت جهودهم الى اللمسة الصحيحة في اللحظات الاخيرة.

وحصل نيمار على ركلة حرة في مكان مناسب على قوس المنطقة نفذها بنفسه باتقان من فوق الحائط البشري فاستقرت الكرة في المقص الأيمن هدفاً أول للبرازيل في الدقيقة 26.

وتلاعب نيمار بالدفاع ودخل المنطقة من الجبهة اليسرى ورفع الكرة على رأس فريد تابعها الأخير ابتعدت قليلاً عن الخشبات في الدقيقة 28 ، وأطلق آرماندو كوبر تسديدة قوية فوق المرمى البرازيلي في الدقيقة 34.

وأطلق داني الفيش كرة وصلته من أوسكار خارج المنطقة بعدما راوغ لاعباً فارتطمت بالأرض أمام الحارس أوسكار ماكفرلاين واستقرت في أسفل الزاوية اليسرى هدفاً ثانياً في الدقيقة 40.

وفي الثواني الأولى من الشوط الثاني ، أرسلت الكرة إلى نيمار فمررها خلفية بكعب القدم إلى هالك المنطلق بسرعة تابعها أرضية زاحفة في أسفل الزاوية اليسرى هدفاً ثالثاً في الدقيقة 46 ، وأرسل نيمار كرة عالية من الجهة اليسرى تابعها فريد برأسه علت المرمى ، وسدد نيمار ونجح أوسكار ماكفرلاين في تحويلها إلى ركنية.

واختبر جوليو سيزار مرتين في أقل من دقيقة، الأولى من كرة رأسية لروبرتو نيرس فتزحلق وسقط لكن ردة فعله كانت سريعة وابعدها الى ركنية، ثم من كرة ساقطة وصعبة للغاية أرسلها رومان توريس وابعدها الى ركنية ثانية (56).

وأجرى سوكلاري 6 تبديلات في الشوط الثاني ثلاثة منها في بدايته ومثلها فعل مدرب بنما، وتكررت الفرص البرازيلية الضائعة.

ومن لعبة ثلاثية مشتركة بدأها نيمار تمريرة رائعة للبديل لماكسويل الذي خطفها من امام الحارس البنمي لتصل للبديل الآخر ويليان تابعها زاحفة من بين أقدام المدافعين في الشباك هدفاً رابعاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

ونفذ البديل هنريكي ركلة حرة من مسافة بعيدة فارتدت كرته من العارضة في الدقيقة 81 ، ومرر ويليان كرة عرضية سريعة لم تلمسها قدم البديل جو فضاعت فرصة الهدف الخامس 83 ، ولامست كرة نيمار أسفل القائم الايمن في الدقيقة 87.

وتلعب البرازيل في النهائيات ضمن المجموعة الأولى مع كرواتيا والمكسيك والكاميرون.