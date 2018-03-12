وصول المنتخب الايراني إلى البرازيل لخوض المونديال

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب ايران لدى وصوله الى البرازيل: "لقد وصلنا الى هنا .. الآن يبدأ وقت الاستمتاع .. أنا واثق بأننا سنكون مصدر ازعاج لمنافسينا .. لقد استعددنا جيدا , وسنقدم أقصيى ما لدينا على مدار 90 دقيقة في كل مباراة".

وأحيط المنتخب الايراني بسياج أمني كبير لدى وصوله الى مدينة ساو باولو,حيث رافق الفريق الأسيوي قوات مسلحة من الجيش والشرطة الى مقر اقامته خلال البطولة في مدينة جواروليوس.



ويستهل المنتخب الايراني مشواره في المونديال بمواجهة نظيره النيجيري يوم 16 حزيران/يونيو الجاري على ملعب بايكسادا بمدينة كوريتيبا, في اطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي البوسنة والأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي.

ومن ناحية أخري, وصل المنتخب الكرواتي أيضا الى مدينة سلفادور دي باهيا شمال شرق البرازيل, في هدوء ودون صخب , حيث خاض المران الأول له عقب وصوله مباشرة ليترك انطباعا لدى المتابعين للحدث العالمي الكبير أنه جاء الى الأراضي البرازيلية ليحقق انجازا كبيرا.

وسيكون المنتخب الكرواتي على موعد مع المباراة الافتتاحية للمونديال أمام المنتخب البرازيلي في 12حزيران/يونيو الجاري على ملعب كورينثيانز في ساو باولو , في طار منافسات المجموعة الأولى , التي تضم أيضا منتخبي المكسيك والكاميرون.

وبوصول منتخبي ايران وكرواتيا, يرتفع عدد الفرق التي وصلت بالفعل الى البرازيل استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2014 الى ثلاث فرق , حيث أن المنتخب الأسترالي كان وصل الى البلد اللاتيني نهاية الأسبوع الماضي.

