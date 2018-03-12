الحوثيون يعلنون وقف اطلاق النار من طرف واحد

وكان السيد عبد الملك الحوثي قد كشف عن مبادرة لوقف القتال وحذّر في الوقت نفسه من محاولات زجّ الجيش، مؤكدا أنّ المواجهة الحالية هي ضد الجماعات التكفيرية المدعومة من السعودية ومن مليشيات آل الاحمر.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام عن أمله أن يكون مع هذا "موقف شعبي واسع لرفض الزج بالجيش في الحرب على أبناء عمران".

إلى ذلك نفذ حشد غفير من أنصار الحوثي في صنعاء صباح الأربعاء، تظاهرة جابت عددا من شوارع العاصمة للمطالبة بتطهير الجيش من المليشيات والتكفيريين في محافظة عمران.

ورفع المتظاهرون لافتات عبرت عن مطالبهم، بعدم زج الجيش في حروب عبثية، وتغيير الفاسدين.

وشهدت محافظة عمران الثلاثاء، معارك وصفت بـ"الشرسة" بين الحوثيين من جهة والتكفيريين المدعومين بطيران الجيش من جهة اخرى اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين.

وبدأ سلاح الجو منذ الاثنين، بتنفيذ طلعات جوية استهدفت عددا من مواقع الحوثيين في عمران، في خطوة وصفها مراقبون بداية لحرب سابعة ضد الحوثيين.