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الحوثيون يعلنون وقف اطلاق النار من طرف واحد

الحوثيون يعلنون وقف اطلاق النار من طرف واحد
الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة انصار الله الحوثيين وقفا لإطلاق النار في محافظة عمران اعتبارا من صباح الاربعاء، وذلك لحقن الدماء وتفويت الفرصة على الساعين لتوريط الجيش اليمني في القتال ضد القبائل في عمران.

وكان السيد عبد الملك الحوثي قد كشف عن مبادرة لوقف القتال وحذّر في الوقت نفسه من محاولات زجّ الجيش، مؤكدا أنّ المواجهة الحالية هي ضد الجماعات التكفيرية المدعومة من السعودية ومن مليشيات آل الاحمر.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام عن أمله أن يكون مع هذا "موقف شعبي واسع لرفض الزج بالجيش في الحرب على أبناء عمران".
إلى ذلك نفذ حشد غفير من أنصار الحوثي في صنعاء صباح الأربعاء، تظاهرة جابت عددا من شوارع العاصمة للمطالبة بتطهير الجيش من المليشيات والتكفيريين في محافظة عمران.
ورفع المتظاهرون لافتات عبرت عن مطالبهم، بعدم زج الجيش في حروب عبثية، وتغيير الفاسدين.
وشهدت محافظة عمران الثلاثاء، معارك وصفت بـ"الشرسة" بين الحوثيين من جهة والتكفيريين المدعومين بطيران الجيش من جهة اخرى اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين.
وبدأ سلاح الجو منذ الاثنين، بتنفيذ طلعات جوية استهدفت عددا من مواقع الحوثيين في عمران، في خطوة وصفها مراقبون بداية لحرب سابعة ضد الحوثيين.

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