20 قتيلا في هجمات متفرقة في العراق

ففي بغداد، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة "قتل اربعة اشخاص واصيب تسعة بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة سبع ابكار بشمال بغداد".

واضاف "قتل شرطيان واصيب ثلاثة من رفاقهم بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم على طريق رئيسي في منطقة التاجي" الى الشمال من بغداد.

كما قتل شرطي واصيب خمسة من عناصر الصحوة بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجز تفتيش مشترك في منطقة عرب جبور، في جنوب غرب بغداد، وفقا للمصدر.

واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا .

وفي وسط كركوك شمال بغداد، قتل ثمانية اشخاص على الاقل واصيب تسعة بجروح في تفجير سيارتين مفخختين الاربعاء وسط مدينة كركوك، حسبما افادت مصادر امنية وطبية.

وقالت المصادر "قتل ثمانية اشخاص واصيب تسعة بجروح في نفجير سيارتين مفخختين على التوالي وسط مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد)".

وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) قتل ضابط برتبة رائد في الشرطة واصيب ثمانية اخرون بينهم ضابط برتبة عقيد في الشرطة، بانفجار عبوة ناسفة عند مدرسة وسط المدينة، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وفي ناحية سليمان بيك، قال مدير الناحية طالب البياتي "قتل جندي وشرطي واصيب ستة اخرون بينهم ضابط برتبة عقيد في الشرطة في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة كانت تحمل جثة وهمية".

واضاف ان "الهجوم استهدف نقطة تفتيش مشتركة عند قرية مفتول، التابعة لسليمان بيك" الواقعة الى الجنوب من قضاء طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد).

وقتل شرطي وجرح اربعة من رفاقه في انفجار جثة مفخخة عند وصول الدورية لاجلائها، في ناحية امرلي، الى الجنوب من طوزخورماتو، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وفي بيجي (200 كلم شمال بغداد) قتل جندي واصيب ثلاثة اخرون بجروح اثر تفجير عبوة ناسفة استهدف رتلا عسكريا في شمال المدينة، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وتعيش البلاد ازمة امنية تعد الاسوأ منذ موجة الصراع الطائفي بين 2006 و2008.