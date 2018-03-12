بكين تدعو إلى الإسراع بتسوية الأزمة السورية سياسياً

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية الصينية هونج لي في سياق تعليقه على انتهاء الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وقال الناطق في 4 يونيو/حزيران إن "الأزمة السورية مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.. البلد والشعب يواجهان صعوبات"، مؤكدا أنه بالنسبة "للأطراف السورية ومن بينها حكومة البلاد، يجب أن تكون الأولوية لوقف النار وتنفيذ بيان جنيف وإطلاق عملية سياسية شاملة وتسوية المسألة السورية بالطرق السياسية في أسرع وقت".

وقد اغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في سوريا عند منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ) وبدأت على الفور عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن الخميس.

