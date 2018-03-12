بالصور: آبل Apple حولت آيفون إلى منصة للتحكم بواسطة HomeKit

وبواسطة المنصة الجديدة، سيتمكن مستخدم الآيفون من التحكم في أضواء المنزل وأبواب الغرف وأقفال الأبواب ودرجة حرارة المكان، وتعمل هذه المنصة مع خاصية "سيري" للتحكم عبر الصوت، مما يعني أن المستخدم يمكنه ذكر الأمر وسيتولى الجوال تنفيذه بواسطة منصة HomeKit.

ويأتي الإعلان عن تلك المنصة الجديدة بعد أيام من إشارة صحيفة فايننشال تايمز إلى دخول آبل إلى عالم المنزل الذكي بتطوير تقنية للتحكم في أجهزة المنزل عبر الجوال.

هذا ولم تفرد آبل لمنصتها الجديدة وقتا طويلا خلال أول أيام المؤتمر، ولكن من المتوقع أن يكثر الحديث عنها قريبا بعد أن يتسابق مطورو الأجهزة المنزلية لاستخدامها في تطوير أجهزتهم.