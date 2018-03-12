طهران تدعم الديمقراطية والانتخابات التي خاضها الشعب السوري

وقال امير عبداللهيان يوم الاربعاء، ان المشاركة الواسعة لابناء الشعب السوري في الانتخابات دليل على انتصار الدبلوماسية في سوريا وان الارهابيين والمتطرفين ليس لهم محلا في مستقبل المنطقة، مصرحا: نحن ندعم الديمقراطية والانتخابات التي خاضها الشعب السوري.

وأكد ان الجهات الداعمة للارهاب في سوريا، أصيبت بالذهول والدهشة، بسبب اجراء الانتخابات الرئاسية السورية في موعدها المحدد، وقال: تلك الجهات التي دعمت الارهابيين في سوريا حتى اليوم لابد ان تتلقى رسالة الشعب السوري وان توقف المسار الخاطئ السابق.

واضاف: نحن نأمل ان نرى مشاركة اكبر لجميع الاحزاب والتيارات السياسية في رسم المستقبل السياسي سواء في سوريا او مصر.

الجدير بالذكر، ان الانتخابات الرئاسية جرت يوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2014 في سوريا بمشاركة جماهيرية واسعة، رغم الازمة التي تشهدها البلاد منذ اكثر ثلاث سنوات.