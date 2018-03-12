رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران يتعرض لنوبة قلبية

وكان رئيس مجلس خبراء القيادة (83 عاما) قد شارك صباح اليوم في المراسم الخاصة التي اقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (ره) عند مرقده الطاهر، واثر عودته من المراسم الى البيت وبعد اقامة صلاتي الظهر والعصر تعرض بسبب الارهاق الى نوبة قلبية ما استدعى نقله الى العناية المركزة في احدى مستشفيات العاصمة طهران .

يشار الى ان آية الله مهدوي كني تولى مناصب عدة منذ انتصار الثورة الاسلامية منها عضو مجلس الثورة، رئاسة لجان الثورة الاسلامية، عضو مجلس رقابة الدستور، عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية، عضو مجلس اعادة صياغة الدستور، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومنصب رئيس الوزراء المؤقت.