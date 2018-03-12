ليبيا... اللواء خليفة حفتر ينجو من محاولة اغتيال

وهذا الهجوم هو الاول الذي يستهدف اللواء المتقاعد (71 عاما) الذي قرر ان يشن في 16 ايار/ مايو في مدينة بنغازي الكبيرة في الشرق، حملة من اجل استئصال "المجموعات الارهابية".



وتوجه السلطات الانتقالية الى هذا اللواء تهمة القيام ب "محاولة انقلابية"، وهي لم تتمكن بعد ثلاث سنوات على اطاحة نظام معمر القذافي، من بسط النظام في البلاد الغارقة في الفوضى والواقعة تحت رحمة الميليشيات.



وقال احد قادة قوة اللواء حفتر ان انتحاريا استهدف بسيارته المفخخة احد مقار القيادة في دارة في الابيار قرب بنغازي، ما ادى الى مقتل اربعة حراس كانوا يحاولون صد المهاجم.



واوضح العميد صقر الجروشي "قائد عمليات القوات الجوية" الموالية للواء حفتر، ان "هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف دارة كنا مجتمعين فيها. قتل اربعة جنود" مؤكدا ان اللواء حفتر الذي كان موجودا في المنزل عند وقوع الهجوم اصيب بجروح طفيفة بشظايا زجاج. واصيب الجروشي نفسه "بجروح طفيفة" في الهجوم.



واتهم المتحدث باسم حفتر محمد حجازي "مجموعات ارهابية ومتطرفة" لم يحددها بشن هذا الاعتداء.



وقال حفتر في تصريح لقناة "ليبيا اولا" انه اصيب بجروح طفيفة بشظايا زجاج متوعدا بالانتقام.



واضاف اللواء المتقاعد الذي اظهرت صور التلفزيون ضمادة في يده اليسرى "نحن على استعداد للمضي (في عمليتنا) حتى تحقيق اهدافها".



وبنغازي مهد الثورة على نظام معمر القذافي المستبد اصبحت معقل العديد من الميليشيات المدججة بالسلاح التي يستهدفها حفتر من خلال عمليته التي اطلق عليها عملية "الكرامة".



ولقي حوالى مئة شخص مصرعهم في هذه العملية قتل 21 منهم في المعارك الاخيرة الاثنين التي ادت الى شل مدينة بنغازي، كما ذكرت مصادر طبية.



وجماعة انصار الشريعة التي صنفتها الولايات المتحدة "تنظيما ارهابيا"، هي من ابرز المجموعات التي استهدفتها حملة "الكرامة" التي يشنها اللواء حفتر.