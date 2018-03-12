طهران ترفض مزاعم "البعد العسكري المحتمل" لبرنامجها النووي

وفي كلمته أمام اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، أكد رضا نجفي إن التقرير الأخير للوكالة يؤكد مرة اخرى الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني دون تسجيل اي انحراف في البرنامج، واضاف أن التقرير يثبت تنفيذ طهران لجميع التزاماتها وفقا لبرنامج العمل المشترك بين ايران ومجموعة (5+1).

وأكد أن التقرير يثبت أيضاً أن إيران قامت بتنفيذ ما عليها من التزامات وفقاً لبرنامج العمل المشترك بينها وبين مجموعة 5+1 وكذلك الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية.

وأشار إلى الاجتماعات الفنية المتعددة بين إيران والوكالة والاجتماع الأخير الذي عقد بين الجانبين في طهران في 20 أيار/مايو 2014 وقال إنه حصل تقدم جيد حول الخطوات العملية السبع وخاصة إثبات الاستخدام غير العسكري للصواعق المتفجرة بشكل كامل.

وأضاف: أن إيران ومن خلال التنفيذ الكامل للخطوات الثلاثة عشر في إطار الإعلان المشترك الخاص بإطار التعاون، تعاونت مع الوكالة الدولية في الوقت الذي تم تحديده حيث تم تقديم كل المعلومات التي كانت تحتاجها الوكالة.

وشدد نجفي على ضرورة أن تتواصل المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 بنية حسنة وقال إنه في حال توفرت نوايا حسنة فإن بالإمكان تنفيذ اتفاق جنيف خلال الفترة التي تم تحديدها للاتفاق.