هل ستضطر واشنطن لسحب اسطولها من البحرين؟

ونقل موقع "صوت المنامة" إشارة لتقرير صادر عن "معهد كارينجي" في واشنطن، إلى تناقض الإدارة الأميركية في التعامل مع الوضع الحالي في الخليج الفارسي، فمن جانب تعمل على تقديم تطمينات لقوة تحالفاتها مع دول المنطقة، لكنها تمارس من جانب آخر ضغوطاً لإحداث تغييرات داخلية بحجة الإصلاح، وهي الضغوط التي تراها دول مجلس التعاون بمثابة تشتيت لأمن المنطقة.

وشدد التقرير على وجود خلافات حادّة بين واشنطن والدول العربية في الخليج الفارسي، ولفت إلى وجود شعور متزايد في العواصم الخليجية بأن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح شركائها المخلصين، وأن قوتها تتراجع.

وطالب التقرير الإدارة الأميركية بإحداث تأثير أكبر لتحقيق ما أسماه بالإصلاحات في الخليج الفارسي، وقال إن القيام بذلك في ظل المناخ الحالي بما يسوده من خلاف بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تجاه سوريا وإيران ومصر سيكون صعبًا.

غير ان التقرير اوضح بان الولايات المتحدة ربما تضطر إلى سحب أسطولها الخامس من البحرين بزعم فشلها في إقناع البحرين بالقيام بإصلاحات سياسية، وفشلها أيضاً في إقناع حلفاء البحرين، خاصة السعودية والإمارات بضرورة هذه الإصلاحات لاستقرار المنطقة.