البحرين: إلغاء مجلس بلدي العاصمة

مجلس النواب يشرع عوائق أمام مساءلة الوزراء ..

والتلامذة يقبعون في السجون بدل مقاعد الدراسة، ولا يسمح لهم حتى بتقديم امتحاناتهم من داخل السجن..

وإعلام النظام.. لا يلتفت الى هموم الناس و قضاياهم، إذ تقتصر أخباره على: استقبل جلالته وودع سموه..

أما رموز النظام.. فيتبادلون التهاني بقبول البحرين عضواً في إدارة منظمة العمل الدولية.. و مركزاً للمحكمة العربية لحقوق الانسان..

و محاكم البلد تصدر حكما بالسجن خمس سنوات على فتى أشعل إطاراً !!..

في البحرين.. نظام يعيش غربة عن الواقع كما تقول المعارضة.. ومعارضة تجول أربع رياح الأرض.. بحثا ً عن نصير لقضيتها...

- فماذا يحمل قادم الأيام لبلد على هذه الصورة؟

الضيوف:

مجيد ميلاد - عضو الامانة العامة في جمعية الوفاق

محمد الدرازي - مساعد امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

عبدالإله الماحوزي - ناشط سياسي بحريني