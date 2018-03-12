البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية

قائد الثورة الاسلامية، وانتصار ايران في جميع المواجهات - الجزء الثاني

الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

قائد الثورة الاسلامية، أية الله السيد علي الخامنئي: الثورة الاسلامية واجهت العداء من جانب قوى الاستكبار واستطاعت ان تصمد لمدة 35 عاما وتحقق التطور.

 - الجمهورية الاسلامية واقفة بكل اقتدار بوجه الكيان المحتل الذي تدعمه الدول المتغطرسة .

- من مظاهر المظلومية في عالمنا المعاصر مظلومية الشعب الفلسطيني وعلينا مد يد العون للمظلومين في العالم.

- الامام الخميني لم يستنسخ الديموقراطية الغربية انما استل حاكمية الشعب من الشريعة الاسلامية وعلينا عدم تضييع خارطة الطريق التي وضعها.

- ربما تعتقد الدوائر الامنية للاعداء انها استطاعت ان تقضي على الصحوة الاسلامية لكن جذورها راسخة وستنمو ثانية.

- اميركا تدرك انها لاتستطيع اعتراضنا لكنها تسعى الى وضع العراقيل امامنا.

-الهجوم العسكري لم يعد اولوية في السياسة الاميركية لانهم ادركوا انه يرتد عليهم.

- المجموعات الارهابية ليست العدو الاصلي لنا بل اولئك الذين يدعمونهم وكل من يسعى لضربنا سنوجه له ضربة قوية .

- اساس النظام السياسي الذي بناه الامام الراحل قائم على العقلانية الاسلامية التي تمكنت من اجتثاث نظام فاسد وعميل وديكتاتور.


الضيوف:

الشيخ حسان عبد الله - رئيس تحمع العلماء المسلمين في لبنان

جمال زهرن - استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

الشيخ ماهر حمود - امام مسجد القدس في صيدا

الدكتور محسن صالح - باحث في الشؤون الدولية

آخر الأخبار

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الأکثر مشاهدة