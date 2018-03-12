قائد الثورة الاسلامية، وانتصار ايران في جميع المواجهات - الجزء الثاني

- الجمهورية الاسلامية واقفة بكل اقتدار بوجه الكيان المحتل الذي تدعمه الدول المتغطرسة .

- من مظاهر المظلومية في عالمنا المعاصر مظلومية الشعب الفلسطيني وعلينا مد يد العون للمظلومين في العالم.

- الامام الخميني لم يستنسخ الديموقراطية الغربية انما استل حاكمية الشعب من الشريعة الاسلامية وعلينا عدم تضييع خارطة الطريق التي وضعها.

- ربما تعتقد الدوائر الامنية للاعداء انها استطاعت ان تقضي على الصحوة الاسلامية لكن جذورها راسخة وستنمو ثانية.

- اميركا تدرك انها لاتستطيع اعتراضنا لكنها تسعى الى وضع العراقيل امامنا.

-الهجوم العسكري لم يعد اولوية في السياسة الاميركية لانهم ادركوا انه يرتد عليهم.

- المجموعات الارهابية ليست العدو الاصلي لنا بل اولئك الذين يدعمونهم وكل من يسعى لضربنا سنوجه له ضربة قوية .

- اساس النظام السياسي الذي بناه الامام الراحل قائم على العقلانية الاسلامية التي تمكنت من اجتثاث نظام فاسد وعميل وديكتاتور.



الضيوف:

الشيخ حسان عبد الله - رئيس تحمع العلماء المسلمين في لبنان

جمال زهرن - استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

الشيخ ماهر حمود - امام مسجد القدس في صيدا

الدكتور محسن صالح - باحث في الشؤون الدولية