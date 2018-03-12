ديفيد فيا يلعب في أستراليا بعقد إعارة

ومن المقرر أن يخوض فيا عشر مباريات خلال الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الأسترالي بصفته لاعبا معارا إلى ملبورن سيتي ، الذي كان يطلق عليه في السابق اسم ملبورن هارت ولكن تم تغييره بعد أن اشتراه مانشستر سيتي الإنجليزي مطلع العام الجاري.

ونقلت وكالة (AAP) المحلية عن فيا قوله إن إعارته لملبورن سيتي تمثل خبرة جديدة له لأنه سيشارك في دوري مختلف كما ستساعده على الاستعداد جيدا قبيل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأعرب فيا ، وهو أكبر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني ، عن ثقته في أن اللعب مع ملبورن سيتي سيكون تجربة رائعة بالنسبة له، علما بأنه يستعد الآن مع الماتادور لخوض منافسات مونديال البرازيل الذي سينطلق الخميس المقبل.

وانضم فيا (32 عاما) ، إلى نيويورك سيتي مؤخرا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني الذي كان قد حط الرحال إليه في 2013 قادما من برشلونة.