نادال وموراي في نصف نهائي رولان غاروس

ويلتقي نادال حامل اللقب 8 مرات على ملاعب رولان غاروس الرملية الحمراء (رقم قياسي)، في نصف النهائي مع البريطاني اندي موراي السابع الفائز على الفرنسي غايل مونفيس الثالث والعشرين 6-4 و6-1 و4-6 و1-6 و6-0.

نادال الذي احتفل بعيد ميلاده الـ28 ، يسعى لان يصبح أول لاعب يحرز لقب البطولة الفرنسية 5 مرات متتالية، ونجح بتخطي مواطنه فيرر في اعادة لنهائي الموسم الماضي والذي حسمه بسهولة 6-3 و6-2 و6-3.

ورفع الإسباني عدد انتصاراته المتتالية في رولان غاروس إلى 33، حيث مني بخسارة واحدة في 65 مباراة أمام السويدي روبن سودرلينغ في 2009.

وتقدم فيرر (32 عاماً) الذي شارك في الدور ربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في مسيرته، في المجموعة الأولى (الاولى يخسرها نادال في هذه النسخة والاولى لفيرر على نادال في ثلاث مباريات في هذه الدورة) ونافس نادال في الثانية قبل ان ينهار في الثالثة والرابعة.

وحاول فيرر الذي اسقط نادال في ربع نهائي دورة مونتي كارلو في نيسان/ابريل الماضي، الضغط على ابن مايوركا، لكن الأخير الذي خسر ثلاث مباريات هذه السنة على الاراضي الترابية لأول مرة منذ 2004، هيمن في نهاية اللقاء.

وفي المباراة الثانية التي اخرها هطول الامطار، نجح موراي (27 عاماً)، حامل لقب ويمبلدون، الذي تبقى افضل نتيجة له في البطولة الفرنسية الدور نصف النهائي عام 2011 عندما خسر أمام نادال، في بلوغ هذا الدور للمرة الثانية، وتخطى مونفيس (27 عاماً) المصنف 28 عالميا، والذي خاض ربع النهائي لاول مرة منذ عام 2011، علما بان افضل نتيجة له دور الاربعة عام 2008 عندما خسر امام السويسري روجيه فيدرر.

وحقق موراي رقماً قياسياً بريطانياً ببلوغه نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الرابعة عشرة متقدماً على فريد بيري.