اعتقال اثنين من ابرز قياديي "داعش" شمال الفلوجة

وقال المصدر حسب "السومرية نيوز"، إن "قوة من الشرطة نفذت، ظهر اليوم، عملية أمنية في منطقة البوشجل، التابعة لناحية الصقلاوية، شمال مدينة الفلوجة واعتقلت اثنين من ابرز قياديي تنظيم داعش كانا يتواجدان في احد منازل المنطقة المذكورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "احد المعتقلين مسؤول عن تفجير منازل اعضاء مجلس محافظة الانبار ومنتسبي القوات الامنية في مناطق متفرقة من الفلوجة والمناطق المحيطة بها"، مشيرا الى أن "القيادي الاخر مسؤول عن نقل عناصر داعش من وإلى مدينة الفلوجة عن طريق نهر الفرات بواسطة زورق".

وأوضح المصدر أن "العملية نفذت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة"، لافتا الى ان "القوة اقتادت المعتقلين الى مركز امني للتحقيق معهم".

يشار الى أن قوة أمنية اعتقلت، في الرابع من شهر حزيران الحالي، مايسمى بـ"مفتي" تنظيم داعش الإرهابي في ناحية الصقلاوية المدعو ناجي الزوبعي والملقب بـ"أبو كحلة"، خلال عملية دهم في منطقة البوشجل التابعة لناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة.