بالفيديو، أحصل كيري في لبنان على كلمة السر؟

كلما حلّ مسؤول اميركي في لبنان كانت الاسئلة عن اهداف زيارته تسابق قدومه، جرياً على ذلك بدت زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري المفاجئة الى بيروت في التوقيت حاملة عناوين كثيرة، حسم الرجل في العلن بعضاً منها ، فادارته تستقصي تداعيات الحرب في سوريا على لبنان الذي يعد أمنه من أمن المنطقة برمتها كما قال كيري، وهي تريد آخر القراءات اللبنانية في الملف الرئاسي.

لم يحمل الرجل مرشحاً رئاسياً لتسويقه هكذا قال، لكنه اعطى توجيهات بلاده بضرورة ملء الفراغ الرئاسي، حيث اضاف "نريد رسم صورة حول كيف ان الفراغ سيعقد الامور بالنسبة للبنان والدول المجاورة وكيف سيعقد رد القوات المسلحة على اي تدخل وكيف سيؤثر ذلك على النسيج السياسي في لبنان وقد يتصاعد التوتر في الوضع السياسي بين البرلمان والحكومة ونأمل ان ينتخب البرلمان اللبناني رئيساً بأسرع وقت ممكن".

لم تكن كثيرة لقاءات رأس الدبلوماسية الاميركي في بيروت في اشارة عكست ان ما حمله الرجل لم يتعد الاستطلاع من بعض اصحاب القرار، والبطريركية المارونية احد هؤلاء، وترك خلفه مجرد رسائل فيها تقول اميركا انها معنية بملف لبنان وبأمن تخشى انفلاته، لكن قدرة التأثير من قبلها لم يحن وقتها بعد.

ووصف أمين عام حركة المرابطون مصطفى حمدان في تصريح لمراسلتنا، زيارة كيري بالسفسطائية لا قيمة لها سوى ان تعطي بعض المعنويات المنهارة لدى بعض التيارات السياسية.

وغادر كيري بيروت دون ان يترك خلفه الكثير من الجدل هذه المرة، فاللبنانيون تعودوا على هذه الزيارات وما يدور في غرفها السرية، ويعرفون انهم اليوم على فوهات استطلاعية اقليمية ودولية يفرضها الاهتمام بالرئيس القادم.

وافادت مراسلتنا فاطمة عواضة في بيروت: ان جون كيري حلّ في بيروت والفراغ الرئاسي يسبقه، فهل جاء الرجل يملء هذا الفراغ أم ليزيد الفراغ فراغاً، مضيفة، ربما تعودت الادارة الاميركية الاستطلاع لكن هل تملك الجواب؟ مشيرة الى ان هذا بالتأكيد يبقى رهناً بمشاورات منطقة تملك بكاملها كلمة السر في لبنان.

6/4- 07:30- tok