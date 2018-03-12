الوفد البرلماني الايراني يلتقي الرئيس الاسد ولاريجاني يهنئ

وقال الرئيس الاسد خلال استقباله الوفد الذي يرأسه رئيس لجنة الامن القومي الايراني علاء الدين بروجردي، "ان مشاركة الشعب السوري في الانتخابات اهم من نتائجها"، مؤكدا ان "الشعب السوري لن يسمح لاحد ان يقرر مصيره".

من جهته اكد بروجردي ان اعداء سوريا الحقيقيين هم الارهابيون والتكفيريون مجددا موقف بلاده الداعم لسوريا وشعبها.

من جهة أخرى هنا رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني نظيره السوري محمد جهاد اللحام بفوز الرئيس السوري بشار الاسد بالانتخابات الرئاسية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان لاريجاني اجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس مع نظيره السوري محمد جهاد اللحام هنأ فيه الشعب والحكومة السورية بنجاح اقامة الانتخابات الرئاسية واعادة انتخاب بشار الاسد.

ووصف لاريجاني في هذا الاتصال الهاتفي اقامة الانتخابات الرئاسية بانه انتصار كبير ومهم للحكومة السورية والشعوب المسلمة في المنطقة، معربا عن ثقته بانه تؤدي نتيجة الانتخابات الى نتائج ايجابية بالنسبة للشعوب المسلمة وخاصة الشعبين السوري والفلسطيني، وبث اليأس في نفوس الصهاينة.

وقال لاريجاني : نحن نقف الى جانب الشعب السوري وسنقف الى جانبه في المستقبل ايضا.

من جانبه اعرب رئيس مجلس الشعب السوري في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره لدعم الجمهورية الاسلامية في ايران لبلاده، واكد ان هذا الانتصار هو انتصار كبير لمحور المقاومة ويحمل رسائل عديدة الى الكيان الاسرائيلي.

يذكر أن الوفد البرلماني الايراني يزور سوريا برئاسة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات الرئاسية التي جرت اول امس الثلاثاء.

وكانت وفود برلمانية لدول صديقة لسوريا وبعد مشاركتها في مؤتمر طهران الثاني قد توجهت الى دمشق للحضور عند صناديق الاقتراع وتفقد سير العملية الانتخابية عن كثب.

وقد لبت الوفود البرلمانية للجمهورية الاسلامية في ايران وزيمبابوي واوغندا والفلبين وبوليفيا وفنزويلا وطاجيكستان دعوة رئيس البرلمان السوري لتفقد العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية في بلاده.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام قد اعلن مساء الاربعاء ان الرئيس بشار الاسد اعيد انتخابه رئيسا لسوريا، حيث حصل على 10 ملايين و 319 الفا و 723 صوتا ، اي على نسبة 88,7 في المئة من مجموع الاصوات.

كما حصل حسان النوري على 500 الف و 279 صوتا، فيما حصل ماهر عبدالحفيظ حجار علي 372 الفا و 301 صوت واحد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اعلنت في وقت سابق الاربعاء ان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجاوزت 73 في المئة.

وقال المتحدث باسم المحكمة ماجد خضرة في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي ان عدد المشاركين في الانتخابات بلغ "11 مليونا و634 الفا و412" من اصل 15 مليونا و840 الفا و575 ناخبا داخل سوريا وخارجها، مشيرا الى أن نسبة المشاركة بالتالي بلغت 73،42 في المئة.

كما اشار الى ان 442 الفا و108 اوراق اعتبرت باطلة، اي 3,8 في المئة.