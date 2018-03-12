"جوجل" تضيف صوراً بانورامية لملاعب كأس العالم 2014

وقامت الشركة بإضافة صور بانورامية بزاوية 360 درجة لـ 12 ملعباً ستجري فيها مبارات كأس العالم 2014، كما سيكون بمقدور المستخدمين التجول ضمن العديد من المعالم السياحية الخاصة، مثل الشوراع البرازيلية الملونة.

وبالنسبة لمن سيحضر فعاليات كأس العالم 2014 فعلاً، قامت جوجل بإضافة عدد من المزايا إلى خدمة الخرائط التابعة لها "جوجل مابس"، مثل بيانات التنقل ضمن المدن الـ 12 التي ستستقبل الزوار.

وأضافت الشركة خرائط داخلية لأكثر من 100 مكان على طول البرازيل، بما في ذلك، المطارات، ومراكز التسوق، وداخل الملاعب التي سيجري ضمنها المباريات.