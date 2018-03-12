تقرير: مبيعات الكتب الإلكترونية ستفوق المطبوعة بحلول 2018

وذكر التقرير أن قيمة سوق الكتاب الإلكتروني الاستهلاكي – ما عدا الكتب المدرسية وكتيبات المهنيين – سترتفع من 635 مليون دولار إلى 1.67 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تنخفض مبيعات الكتب المطبوعة بمقدار الثلث.

وتتوقع شركة "برايسوترهاوس كوبرز" أن يكون لدى نصف سكان المملكة المتحدة بحلول عام 2018، حاسبات لوحية، مثل "آيباد" أو "كوبو" Kobo، أو "كيندل" أو أي جهاز قارئ إلكتروني مشابه، كما تتوقع أن يصل عدد التطبيقات المُنزَّلة في بريطانيا إلى 15.5 مليار.

وتوقع التقرير الذي ركز على سوق المملكة المتحدة تحديداً، أن يبلغ سوق الترفيه في المملكة بحلول عام 2018، ما يعادل 107 مليار دولار، حيث سترتفع قيمة صناعة الأفلام الترفيهية من 6.5 إلى 7.69 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق ألعاب الفيديو 6.85 مليار دولار، مع توقعات بأن تتجاوز مبيعات منصات الألعاب ألعاب الإنترنت هذا العام، وأن تتجاوز ألعاب الأجهزة المحمولة بحلول عام 2017.

وكانت قد كشفت دراسة صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن قرابة 69 بالمئة من الأميركيين قد قاموا، خلال العام الماضي 2013، بقراءة كتاب مطبوع، في حين قام 28 بالمئة منهم بقراءة كتاب إلكتروني، واستمع حوالي 14 بالمئة فقط إلى كتاب صوتي.

وبحسب الدراسة التي نشرها مركز الأبحاث "بيو" Pew، تشهد نسبة الأمريكيين الذين يقرأون الكتب الإلكترونية تزايداً، مقابل عدد قليل منهم قد استبدلوا الكتب المطبوعة بنسخ إلكترونية.