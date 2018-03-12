طهران: نواصل التعاون مع الذرية والاتفاق مع 5+1رهن بحسن نواياها

وفي افادة صحفية عقب انتهاء المناقشات حول الموضوع الايراني في الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الخميس قال نجفي ان الاجتماع الفصلي لمجلس الحكام الذي بدا الاثنين في مقر الوكالة تناول مواضيع مختلفه بينها التقرير السنوي للوكالة وتقرير تنفيذ اجراءات الامان وباقي القضايا المتعلقة.

وتابع نجفي ان اجتماع مجلس الحكام يوم الاربعاء تناول الموضوع النووي الايراني حيث خصصت المناقشات لبحث تطبيق اجراءات الامان في ايران وتقرير مدير الوكالة الذرية للطاقة الذرية يوكيا امانو.

واشار نجفي الى بيان حركة عدم الانحياز التي تتصدى ايران لرئاستها الدورية وقال ان البيان اعرب عن دعمه للبرنامج النووي الايراني مؤكدا حق الدول بما فيها ايران فيما يتعلق بالشان النووي ودورة الوقود النووي.

كما اشار الى دعم اعضاء الوكالة لاسيما مجموعة حركة عدم الانحياز لتعاون ايران مع الوكالة وقال ان مدير الوكالة علق على ماجرى تناقله عن الاتحاد الاوروبي في الدعوة الى تسريع التعاون بين ايران والوكالة بالقول ان المواضيع النووية تقنية ومعقدة للغاية ولاينبغي الضغط على الوكالة في هذا المجال.

واشار نجفي الى طرح بعض القضايا القديمة حول البرنامج النووي الايراني وقال ان ايران لا تعترف بالمزاعم الواهية بشأن مايعرف بالبعد العسكري المحتمل.

واضاف نجفي ، انه لم تقدم ابدا اي وثائق معتبرة تؤيد هذه المزاعم.

واوضح ان التقرير الاخير للوكالة يؤكدد مرة اخرى الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني ولم يسجل اي انحراف في هذا البرنامج.

واكد ان التقرير يثبت ايضا ان ايران قامت بتنفيذ ما عليها من التزامات وفقا لبرنامج العمل المشترك بين ايران ومجموعة 5+1 و كذلك الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة النووية.

واعلن عن استعداد ايران للتعاون مع الوكالة لازلت اية شبهات او ابهام حول جميع القضايا.

واشار الي الاجتماعات الفنية المتعددة بين ايران والوكالة والاجتماع الاخير الذي عقد بين الجانبين في طهران في 20 ايار / مايو 2014 وقال انه حصل تقدم جيد حول الخطوات العملية السبع وخاصة اثبات الاستخدام غير العسكري للصواعق المتفجرة بشكل كامل.

واضاف ان ايران ومن خلال التنفيذ الكامل للخطوات ال13 في اطار الاعلان المشترك الخاص باطار التعاون ، تعاونت مع الوكالة الدولية في الوقت الذي تم تحديده حيث تم تقديم كل المعلومات التي كانت تحتاجها الوكالة.

وشدد نجفي على ضرورة ان تتواصل المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 بنية حسنه وقال انه في حال توفرت نوايا حسنة فان بالامكان تنفيذ اتفاق جنيف خلال الفترة التي تم تحديدها للاتفاق.

واشار الى ان ايران ليست في وارد الحصول على السلاح النووي وقال ان طهران وفي حال تم الاعتراف بحقوقها النووية ورفع كل الضغوطات غيرالمبررة عنها ، ستخطو خطوات على طريق ابداء شفافية اكبر فيما يخض برنامجها النووي السلمي.

واشار الى ان ما يقال حول تعليق ايران للتخصيب وقال ان اوان الحديث حول هذا الامر قد ولى وان اتفاق جنيف عام 2013 قد اكد حق ايران بالتخصيب وان على اوروبا ان تقترب اكثر من الواقع.