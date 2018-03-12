الرئيس الصيني يجدد دعوته لحل الازمة السورية سياسيا

وافاد موقع "سانا" الجمعة، ان الرئيس الصيني قال في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين: "إن الصين تحترم المطالب المعقولة للشعب السوري وتساند التوصل إلى حل سياسي للازمة في سوريا".

وأضاف بينغ: "إن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالوضع الإنساني للشعب السوري وستقدم المزيد من المساعدات للمهجرين السوريين".

وحول القضية الفلسطينية، اكد بينغ شي إن بلاده "تدعم بكل ثبات عملية التسوية في الشرق الأوسط" وتؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة.

واعرب عن أمله في أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءات ملموسة لإزالة العقبات التي تعرقل مفاوضات التسوية وكسر جمودها باسرع وقت ممكن.

وعبر الرئيس الصيني عن دعم بلاده لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الصين ترفض أي محاولة تهدف إلى تغيير الخارطة السياسية في المنطقة.

وشدد بينغ على ان الصين حريصة على تحقيق الالتقاء بين التنمية فيها والتنمية في الدول العربية بما يقدم الدعم لما تعمل عليه هذه الدول من زيادة نسبة التوظيف وتعزيز العملية الصناعية ودفع التنمية الاقتصادية.